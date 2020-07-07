基隆市政府「愛在基隆相遇時」未婚聯誼系列活動，今年共辦理兩場，第一場於8月15日登場，即日起至27日受理報名，第2場則在9月19日辦理，自8月3日至8月28日受理報名。（吳康瑋攝）

基隆市政府「愛在基隆相遇時」未婚聯誼系列活動，已邁入第四年，規劃辦理兩場次，分別開放60位活動名額，男女各半，邀請年滿25歲設籍基隆地單身族免費參加，參加者可免費在飯店品嚐茶點欣賞海景，首場即日起至27日受理報名。

基隆市長林右昌指出，市府致力推動甜蜜產業，打造基隆成為幸福浪漫城市，今年特別選擇在基隆長榮桂冠酒店舉辦，希望飯店擁有的無敵海景，可以替報名約會互動的市民創造出戀愛的契機。

林右昌表示，活動至今累計已辦理7場次，共374人次參與，目前至少有二成以上來電速配，已有1對佳偶結為連理，市府希望藉由聯誼活動激發在地民眾的感覺及緣分，而今年基隆慶安宮除贊助速配獎項外，更大方允諾透過活動結識步入紅毯的市民，只要通知主辦單位分享結婚訊息，慶安宮將贈予新人大紅包添喜祝賀。

林右昌說，市府其實還有很多單身的同仁，若同仁參加這次的聯誼活動找到心儀對象，最後步入紅毯，他一定會再加碼贈送大紅包，希望大家都可以悠閒自在的享受交流時光。

民政處長王榆森指出，首場聯誼活動將在8月15日登場，今天起至27日受理報名，第2場則在9月19日辦理，自8月3日至8月28日受理報名，除能網路報名外，基隆各戶政事務所也開設受理諮詢及報名專櫃，盼民眾覓得良緣。

(中時 )