國立台灣海洋大學系統工程暨造船學系「聲學實驗中心」昭奎樓，7日正式啟用，不僅是基隆地區唯一通過全國認證基金會(TAF)的噪音檢測機構，更已經取得環保署環境檢驗測定機構許可證的認可。

海大表示，由於環保意識抬頭，民眾對噪音相關的研究與設計問題日益增多，該中心將提供業界超過500件的振動噪音以及材料聲學性質委託檢測與測試項目。

海大指出，這棟建築融入現地環境，以基隆嶼的造型規劃設計，而實驗中心的聲學實驗室內，更配有2室2台1洞的配備，其中2室是指兩間全迴響室，2台指樓板衝擊音測試台及材料動態剛性測試台，1洞指消音箱插入損失測試用風洞。

海大說，中心未來將整合振動噪音工程研究中心原有音響實驗室、噪音振動檢驗室、螺槳噪音及水下聲場實驗室及結構及材料動態剛性實驗室，以滿足各項關聯標準的測試條件要求。

振動噪音工程研究中心主任許榮均說，台灣過去因為沒有獲認證且具完整測試材料各項聲學性能的實驗室，造成許多工程規劃與實驗室驗證的不便與延宕，直到海大聲學實驗中心的出現，才終於解決這個問題。

許榮均說，目前實驗室已可提供業界聲學設施及材料的隔音性能、吸音性能等多項完整測試，未來建築、工程設計上也會因此更加完備。

(中時 )