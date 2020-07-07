中小學教室將在2年內全面裝冷氣，教育部長潘文忠今表示，總共經費323億元，中央會負擔9成、地方1成；每年因此新增10.2億元的冷氣使用費，也是中央來補助，不增加家長負擔。因教室都有冷氣了，教育部就不主動啟動「高溫假」的討論。

行政院長蘇貞昌宣布2年內在全國中小學教室都裝冷氣，將以統籌分配稅款及前瞻基礎建設第二階段計畫，合計323億元來推動高級中等以下學校電力系統改善及冷氣設備，2022年夏天前完成。

潘文忠表示，在這323億元經費中，230.3億元是用來改善10萬間屋齡15年以上教室的電力系統，另外92.7億元則是用來為10.3萬間教室裝設及汰換冷氣，預估國中小、高中的冷氣裝置率將分別由現在的37％、80％，皆提升到100％。

潘文忠說，電力改善部分，今年下半年開始辦理，並提前在2022年全面完成；至於冷氣部分，規畫自2021年至2022年夏天前完成裝設。屆時，全國216萬中小學生上課時都有冷氣可吹。

潘文忠說，這323億元經費，約300億元是由中央負擔，另外20多億元由地方出。具體的分攤方式是，中央整體負責9成，各地則依財政分級負擔1至3成。

中小學教室有了冷氣，那電費誰負責？潘文忠說，，中央政府每年補助地方政府17億元教育方面的水電費，而因為這次裝冷氣電費每年增加10.2億元，將由中央負擔。

潘文忠說，未來只要國中小合理使用冷氣，冷氣使用費就由政府負擔：至於高中部分，因為不屬於義務教育，他們使用冷氣，就按現行學生或家長負擔的方式處理。教育部也將和地方政府討論，訂出一個合理使用冷氣的規範，如果學生浪費，政府不會無限制支付費用。

高溫假還有必要嗎？潘文忠說，以後中小教室都有冷氣了，室內高溫的問題緩解，接下來就不是放假的問題，而是一旦氣溫飆高，學校就進行課程調整，讓學生改在教室內，不要到戶外去上課。因此，教育部不會主動啟動討論高溫假。

(中時 )