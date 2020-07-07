四大超商首輪三倍券7日截止，高雄市政府7日由觀光局整合觀光業者，結合經發局振興購物嘉年華、以及文化局和運動發展局的優惠措施，共同推出六大吸客方案，爭取三倍券振興經濟的消費大餅，吸引遊客前進高雄，活絡在地住宿、餐飲和旅遊等觀光產業。

高雄代理市長楊明州7日主持記者會表示，因疫情影響，觀光業者受到很大的衝擊，過去半年，觀光局與觀光公協會推出許多優惠方案，協助業者走過觀光低潮。

他說，在後疫情時代來臨之際，振興三倍券及安心旅遊方案，接續上場，高雄觀光局把握這波契機，整合觀光業者資源，並結合三倍券，推出一系列的觀光優惠方案，希望能在國旅大爆發時，吸引遊客來高消費。

高雄觀光局表示，高市府推出六大好康，遊客最關注的住宿部份，有「國民旅遊專案」觀光飯店買8000送800、一般旅館買8000住7晚，還有43家飯店，只要使用安心旅遊自由行補助，搭配600元三倍券，就可以住一晚、30家旅宿下殺85折優惠，同時都可再搭配「高雄振興購物嘉年華」，合法旅宿住宿一晚再送200元抵用券。

觀光局說，該局也與文化局攜手，推出精省「0 元方案」，5大觀光景點包含壽山動物園、鼓山洞、崗山之眼天空廊道、寶來花賞溫泉公園足湯、以及旗津貝殼館等通通免費入園，7大文化場域包括紅毛港文化園區、打狗英國領事館、鳳儀書院、旗山糖鐵故事館、見城館、再見捌捌陸眷村文化園區、以及哈瑪星鐵道博物館等，則祭出「門票平日免費、假日優惠票」方案。

義大遊樂世界則推出夏日慶典方案，從7月1日至8月31日的暑假期間，19歲以下，無限次免費入園，大人入園只要580元，還可享有國賓影城電影票等4項好禮，讓大人小孩一同歡渡暑假。

此外，觀光局說，16個景點商店在8月底前，只要消費500元即可現折100元，搭配經發局推出的高雄振興購物嘉年華，只要上網登錄消費憑證，更有機會抽大獎。

而如何把三倍券的價值放到最大，觀光局表示，也替遊客想好了，只要入住30家指定旅宿，憑三倍券，可享85折優惠，或遊客使用交通部觀光局安心旅遊自由行旅客住宿優惠專案，即可以600元三倍券，入住43家旅館或汽車旅館。

經發局表示，伴手禮也有滿滿的優惠，包含台灣滷味博物館、彪琥台灣鞋故事館、FLOMO富樂夢觀光工廠、珍芳烏魚子見學工廠、宏裕行花枝丸館、紅頂榖創穀物文創樂園、以及裕賀牛觀光工廠等7家觀光工廠，使用三倍券消費直，接升級1.5倍，還有多樣商品買一送一優惠。

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