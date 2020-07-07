蔡英文總統5日發表推文，慰問日本九州和大陸長江流域豪雨災情。蔡英文今天表示，台灣是很溫暖的國家，對遭受天災或氣候變遷影響的國家都能感同身受，也表達關懷與祝福之意意。

日本九州南部豪雨成災，民宅遭土石流沖毀，其中熊本縣水災更造成位於球磨村的老人院「千壽園」多人傷亡。大陸長江洪災，也已造成上百人死亡，近兩千萬人受災，中下游幹流主要控制站即將超過警戒水位，官方防汛級別也來到代表情勢嚴峻的三級。

蔡英文總統5日透過推特貼文指出，極端氣候對生命造成的傷害不分地區。連日嚴重豪雨不僅對中國長江流域帶來災害，也在日本九州地區造成傷亡。希望天候能回復正常，為逝者祈福的同時，也盼受損的家園能早日重建，傷者盡速復原。

日本首相安倍晉三昨天轉貼蔡的推文，強調「患難見真情」，他心中充滿了感激之情。蔡英文今天出席外貿協會茶會，媒體詢問日本首相對其慰問予以回應，但大陸方面是否已讀不回？

蔡英文表示，台灣是很溫暖的國家，也對於受到天災或氣候變遷影響的國家，我們都感同身受，也表達關懷與祝福之意，對於安倍首相的回應，「我們感到非常欣慰」。

(中時 )