針對三倍券推兩人同行包，涵蓋食宿、伴手禮，兩天一夜一套只要3000元。（柯宗緯攝）

後疫情時代，全台瘋國旅！高市觀光局搶攻三倍券商機，7日宣布推出6大超值方案。住宿方面，43家飯店搭配安心旅遊自由行補助，搭配600元三倍券，即可住1晚。另推兩人同行包，涵蓋食宿、伴手禮。另搭配高雄振興購物嘉年華，全市消費500元可抽黃金、汽車等大獎。

國旅正大爆發，高市旅館公會理事長周文彬表示，一般旅館住宿率約近6成，「暑假慢慢起來了，預期都會滿房」。御宿旅館集團董事長劉坤福則透露，近日住宿率約8成。

高市旅行公會理事長吳盈良指出，目前來高雄多以自由行散客為主，團體部分預計等7月中旬後，搭配振興三倍券、安心旅遊，會逐漸浮現效益。他坦言，旅行業現在靠國旅，但國旅毛利率低，最近澎湖旅遊旺，高雄旅行社也推出4999元高雄澎湖三天兩夜。

高市觀光局代理局長邱俊龍提到，6大三倍券吸客方案中，旅客最關注的住宿，西子灣大飯店、御宿旅館系列等43家飯店，使用安心旅遊自由行1000元免費補助，再搭配600元三倍券，就可住一晚。另，持三倍券消費30家旅宿下殺85折。

另外鎖定公教人員的「國民旅遊專案」觀光飯店買8000送800；一般旅館買8000住7晚。而民眾在「高雄振興購物嘉年華」活動期間入住合法旅宿1晚，再送200元抵用券。

針對「兩人同行包」，邱俊龍指出，只要3000元振興三倍券就可購買，專案價食宿遊購通通包，二天一夜享有住宿、飯店美食、觀光工廠紀念品及伴手禮等。

高市觀光局也與LINE Pay Money合作，推出智慧旅遊行動支付，只要三倍券綁定LINE Pay Money，儲值3000元除可退2000元外，最高再回饋600點／元。若以LINE Pay Money購買二人同行包，再享高市捷運、輕軌二天無限次半價優惠；公車、鼓山旗津渡輪各二趟半價的交通優惠，自由行遊高雄非常方便。

另外，觀光局16個景點商店在8月底前只要消費500元即可現折100元，搭配經發局推出的高雄振興購物嘉年華，全市消費500元，只要上網登錄消費憑證，天天抽5萬元抵用券、週週抽黃金、月月抽汽車。

觀光局與文化局攜手推出精省「0 元方案」，5大觀光景點包含壽山動物園、鼓山洞、崗山之眼天空廊道、寶來花賞溫泉公園足湯、旗津貝殼館等通通免費入園，7大文化場域包括紅毛港文化園區、打狗英國領事館、鳳儀書院、旗山糖鐵故事館、見城館、再見捌捌陸眷村文化園區、哈瑪星鐵道博物館等則祭出「門票平日免費、假日優惠票」方案。

義大遊樂世界則推出夏日慶典方案，暑假期間（7月1日至8月31日）19歲以下無限次免費入園，大人入園只要580元還可享有國賓影城電影票等4項好禮，讓大人小孩一同歡渡暑假。

伴手禮也有滿滿的優惠，包含台灣滷味博物館、彪琥台灣鞋故事館、FLOMO富樂夢觀光工廠、珍芳烏魚子見學工廠、宏裕行花枝丸館、紅頂榖創穀物文創樂園、裕賀牛觀光工廠等7家觀光工廠使用三倍券消費直接升級1.5倍，還有多樣商品買一送一優惠。

而中外餅舖、志斌豆瓣醬、青蘭黏土藝術設計坊、火星糖、全喜餅舖、自由葉、寶島第一味等7家在地伴手禮只要500元三倍券就可以帶走超值禮包，禮包最高價值1088元。

高雄市代理市長楊明州指出，中央推三倍券，高市府除推振興購物嘉年華，也推出三倍券6大優惠方案，食衣住行各方面都有優惠，將高雄熱情的人文展現出來，高雄港灣有5大建設都非常值得觀賞，也希望外縣市朋友能來漁村之旅等，希望振興後疫情時代高雄的經濟。

(中時 )