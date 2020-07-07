在醫院動完大手術後，病人常因身體過度勞累，而陷入深沉的睡眠。日前外科主任蘇上豪醫師上節目時，就和大家分享了一則，他親身經歷的駭人故事。一名廟公因胸悶送醫，經同意開刀後當晚，連續5晚不睡。醫生好奇詢問，他更是驚恐拒絕回答。

蘇醫師回憶「剛送進來時那名廟公表情十分痛苦，和家屬溝通後才同意開刀，誰知道他看見身上插管太多，表示難以接受，一直要拔管」，蘇醫師感到無奈，只好把他轉到普通病房。

本以為事情已經告一段落，蘇醫師卻每晚被點名，告知該病人又整晚不睡。蘇醫師好奇前往查看，發現那名廟公不但不睡，還戒慎恐懼地死盯著病房的白牆，蘇醫師說道「不管怎麼問，他總是死命搖頭不肯說他在看什麼。」

最後廟公總算要求，能注射1c.c.安眠藥。至此，該名廟公已連續5天沒睡。更令蘇醫師頭痛的事還在後頭，再過四天，值班的護士發現那名廟公中間竟然沒醒過，還睡到中風，所幸是小區域，最嚴重只會造成輕微失能、說話困難。

蘇醫師也說，那是他看過精神最好的病人。後來那名廟公總算慢慢甦醒過來，出院後，蘇醫師禁不住好奇，又幾度詢問，廟公依然三緘其口，拒絕回答。

一年後，那名廟公精神奕奕地來找蘇醫師，想要謝謝他。蘇醫師禁不住好奇，究竟他當時那麼多天不睡是在看什麼？廟公這時總算放寬心說「現在我難關也過了我就跟你說吧！那天我待的病房牆上全是密密麻麻，重疊的人影。」廟公還形容那些人影外型像蜘蛛，一邊爬還一邊死盯著他，他實在睡不著。更因廟公身分，看見祂規定不能說出口，否則會反被祂收去。

這件事也讓不信邪的蘇醫師，在節目最後呼籲大家，平常身體健康要好好照顧，以免身體太虛，容易看見不乾淨的東西。

(中時電子報)