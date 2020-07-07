桃園市桃園區37歲沈姓女子今年5月晚間，騎車機車載著潘姓母親時，行經中正、中華路口，因交通違規被警方攔下，不過沈試圖硬闖離去，還騎車衝撞員警3次，導致其受傷，甚至辱罵員警「你有病是不是」。桃園地檢署偵辦後，依照妨害公務聲請簡易判決。

檢方調查，沈姓女子騎著機車載母親，因為違規被桃園警分局忠路派出所張姓員警發現，張警騎著警用機車在沈女前方攔檢，期間沈女不配合開單，試圖離開遭阻。竟騎乘機車往張衝撞，導致員警右手中指挫傷、左腳腳趾紅腫。

員警被撞傷後，沈居然還嗆「你有病是不是」，警方因此將沈依照妨害公務罪嫌送辦。沈女供稱，當時有煞車，並未撞到員警，而「你有病是不是」這句話是她的口頭禪。

但檢察官調閱員警監視器影片，發現沈是因為違規要被開單而心生不滿，試圖騎車離開被攔阻，因不願配合而騎車衝撞員警，顯見是卸責之詞，因此向法院聲請簡易判決。

(中時 )