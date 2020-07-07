瑞麗航空波音737型客機。（民航圖庫）

昨天（6日）22點50分左右，瑞麗航空由西安飛往昆明的DR6558航班在飛行中發出7700機械故障代碼，6分鐘內緊急下降了5600多公尺，當晚23點28分備降重慶江北機場。

瑞麗航空通報，B-7866飛機執行DR6558航班時，機組回報駕駛艙的擋風玻璃加溫故障，有跳火現象。《上游新聞》獲得的現場圖片顯示，這班波音B737-800航班的擋風玻璃出現裂紋。

根據原定飛行計畫，瑞麗航空DR6558航班6日晚22點16分從西安咸陽機場起飛，飛往昆明長水機場，預計7日凌晨0點25分在昆明落地。

根據飛行資料，6日晚22點27分，DR6558航班開始平穩飛行，22點50分左右到達9400公尺左右的飛行高度。但從這時開始，DR6558航班開始急速下降，短短的6分鐘內下降了5600公尺，飛行高度降到了3800公尺左右，每分鐘下降率達到了933公尺。

資深航空從業飛行員李先生對《上游新聞》表示，這種下降率在民航飛行中屬於緊急下降，只有出現客艙失壓等情況時才會出現，「川航5.14風擋事故發生後，一些航空公司也把風擋出現裂紋後，把緊急下降到安全高度作為了手冊內容之一。」

報導稱，DR6558航班在緊急下降時，機長發出「7700」訊號，即表示飛機出現故障等緊急情況。飛行軌跡顯示，DR6558航班在四川廣安上空進行了多次盤旋以進一步下降高度，6日晚23點28分在重慶江北機場平安落地。根據現場網友提供的畫面，DR6558航班自行從跑道脫離，自主滑入了江北機場停機位。

李姓資深航空飛行員表示，瑞麗航空飛機擋風玻璃出現裂紋，緊急下降可能是機組的預防性措施之一，「能夠正常落地、滑行，說明飛機仍然安全可控。」李先生表示，DR6558航班擋風玻璃出現裂紋的原因，是否和川航3U8633航班擋風玻璃爆裂的原因相同，還需要民航安全機構的進一步調查。

大陸民航局在川航3U8633嚴重事故調查報告曾披露，川航「5·14」事故發生前，空中巴士機隊曾發生過6起擋風玻璃雙層結構破裂事件，但擋風玻璃保持了整體結構完整未從機身脫落，飛機安全降落。歷史報告顯示，電弧放電產生的局部過熱是導致風擋雙層結構破裂的主要原因之一。

(中時 )