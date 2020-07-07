因家電事業在新冠肺炎疫情期間的表現意外強勁，樂金電子第二季獲利優於市場預期。

南韓第二大電子公司樂金電子周二公布第二季初估財報，營業利益為4931億韓元，較去年同期下滑24.4%，但優於市場預估的4350億韓元。樂金初估第二季營收為12.8兆韓元，年減17.9%，且略低於市場預估的13.1兆韓元。

該公司將於月底公布完整財報。

分析師表示，因新冠肺炎疫情肆虐北美與歐洲等主要市場，並導致樂金的製造工廠停工，該公司所有事業部門第二季獲利料將同步下滑。然而在南韓國內強勁的需求支撐下，樂金的家電事業與其他同業相比應相對穩健。分析師表示，國內市場料將貢獻樂金家電事業36%的總營收，可望彌補部分海外的業務流失。

分析師預估樂金電子第二季的電視出貨也將減少，但由於主要經濟體已經解除防疫封鎖措施，出貨跌幅可能不如原先預期嚴重。

第二季行動與車用零件事業料將持續虧損。分析師預估樂金行動事業第二季營業損益可能連續第21季陷入虧損，儘管在減少固定成本後虧損可望縮小。

因新冠肺炎疫情重創汽車產業，樂金的車用零件解決方案部門第二季營業虧損料將擴大。

惟因主要經濟體推出經濟振興方案以提振消費支出力道，家電與電視需求將隨之增長，樂金電子下半年營運可望反彈。

(時報資訊)