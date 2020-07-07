探針卡及LED設備廠旺矽（6223）因股票近期多次達公布注意交易資訊標準，公司依規定公布相關財報，2020年4～5月自結稅後淨利1.58億元、年增達6.18倍，每股盈餘1.97元。推算1～5月稅後淨利3.01億元、年增達1.65倍，每股盈餘3.77元。

旺矽公布2020年5月自結合併營收5.07億元，月減2.57％、年增15.33％。稅後淨利0.89億元，季增達28.99％、年增達2.42倍，每股盈餘（EPS）1.11元，優於4月的0.86元及去年同期的0.33元。

合計旺矽2020年4～5月自結合併營收10.27億元，較去年同期8.46億元成長21.38％。稅後淨利1.58億元，較去年同期0.22億元跳增6.18倍，每股盈餘（EPS）1.97元，遠優於去年同期的0.28元。

以此推算，旺矽2020年1～5月自結合併營收23.88億元，較去年同期20.76億元成長15.04％，改寫同期新高。稅後淨利3.01億元，較去年同期1.13億元躍增近1.65倍，每股盈餘（EPS）3.77元，遠優於去年同期1.43元，並提前創近9年上半年同期高點。

旺矽受惠5G及高速運算（HPC）晶片測試需求強勁，產能滿載帶動營運成長動能暢旺，加上新事業營收規模成長，挹注毛利率及獲利提升。由於測試介面訂單持續暢旺，加上台、美系客戶積極追單，法人看好第二季營運動能續旺，成長動能可望持續至第三季。

(時報資訊)