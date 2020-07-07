凱擘大寬頻董座鄭俊卿，之前為台灣大(3045)總座，電信業界資歷豐富，也帶領台灣大走過電信業最難熬的一戰「499吃到飽」，眼看台灣上周正式步入5G新世代，低價戰爭是否會再起？鄭俊卿表示，「價格戰只是早晚的問題」，電信業者若想打破僵局，必須瞄準B2C市場才是解藥。

台灣5G開台，目前電信三雄吃到飽資費落在1399元，但台灣之星、亞太電儘管尚未開台，但已經打出699元、599元的早鳥吃到綁方案，這不僅讓消費者默默的期待是否會再有5G價格戰，短線反而傾向停看聽，鄭俊卿表示，台灣電信業是自由的競爭市場，相信「價格戰只是早晚的問題」。

鄭俊卿進一步表示，現在5G的涵蓋還不是很足夠，以韓國的例子來說，也只有10%的涵蓋率，如果沒有B2C的應用，相信5G要普及還是很難，現在電信業均認為5G會先從B2B市場先開始，但是企業端的應用很難帶動產業活絡，他以智慧電表為例，「電表一天傳一次」，是要如何活絡市場，且不僅如此，政府還要開放企業專網5G的B2B市場恐更難發展，所以電信業者要吃5G商機，關鍵還是在B2C的市場，包括遊戲、娛樂、影音等，且不僅是個人，還有家庭市場，才可以讓5G快速成長。

(時報資訊)