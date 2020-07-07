為扶植新創及5G應用發展，亞太電(3682)結合政府、企業、新創團隊與國際合作夥伴推動「亞太電信5G 創育加速器計畫」，自去年9月開始召募，歷經激烈海選、4個月密集培訓，13組AR/VR、智慧醫療、區塊鏈等潛力新創團隊，從近百名參加隊伍中脫穎而出，於今(7)日Demo Day亮眼登台，各個團隊使出渾身解數，展演5G創新應用，目的希望尋求投資人與企業合作的機會。

5G具高頻寬、低延遲與大連結技術特性，創造巨大的商機。據Ericsson 5G市場報告研究預測，自2020年至2030年電信業者服務營收之複合成長率僅為0.75%，而ICT服務提供者其數位化服務營收之複合成長率將高達12%，顯見未來5G應用具有舉足輕重的角色。「亞太電信5G 創育加速器計畫」邁入第二期，吸引AR/VR、AI、IoT、Blockchain區塊鏈等技術相關優秀新創團隊參與，亞太電期盼持續扮演扶植新創成長的重要平台，催化新創產業及衍生商機，讓世界看見台灣經驗的創新能量。

亞太電表示，舉辦5G加速器主要目的在於挹注新創資源、促進新創與國際交流、投資及商務媒合，不僅將創意應用化，更要找出商業模式。亞太電去年與東南亞最大新創生態系泰國「True Digital Park」簽署戰略合作，結合台/泰前瞻科技，跨域扶植5G新創發展；並前往歐洲芬蘭，帶領新創團隊參加全球最大的新創盛會SLUSH，了解國際加速器經營運作模式。

亞太電在培訓過程中，提供5G場域及技術支援，廣邀多方合作夥伴，挹注豐沛資源，如經濟部提供輔導資源、資誠聯合會計師事務所分享科技趨勢和協助財稅規畫、雲端龍頭AWS透過Workshop提供專業諮詢，讓團隊以最健全的姿態，透過互動交流，挖掘潛在合作商機，提升大型企業客戶及投資者媒合機會。

(時報資訊)