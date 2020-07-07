凱擘大寬頻今(7)日舉辦新產品「HomeSecurity AI店家防護」記者會，董事長鄭俊卿受訪時表示，透過和同集團台灣大(3045)合作，固網用戶年底將上看90萬戶，這會是一個規模經濟的最適化，未來獲利貢獻將進入快速成長的甜蜜期。

鄭俊卿表示，凱擘積極轉型，效果逐漸浮現，與台灣大所推出「好速成(又又)」優惠成功帶動固網用戶，至今年6月固網用戶已經達84萬戶，且看好年底會達90萬戶，長線目標2021年要突破100萬用戶。

凱擘透過和同集團台灣大合作，固網用戶快速成長，鄭俊卿表示，現階段每月新用戶來自台灣大「好速成(又又)」專案的就已經佔了一半，帶動凱擘的用戶成長很快，當然凱擘本身的業務也是一直追。

台灣正式進入5G時代，電信三雄中華電(2412)、台灣大以及遠傳(4904)都在上周正式開台。市場有一派說法認為，5G普及後會威脅到固網市場，對此，鄭俊卿並不認為。他解釋，進入5G時代，其實固網服務會更被需要，可以想像高頻寬的B2C應用及在外行動裝置能連接5G上網，但在室內空間就能用家用固網或無線WiFi，因為現階段5G的穿透性還不理想，固網在屋內穿透率高的特性恰好補足。另外，有一些應用需要高頻寬，室外是一個基地台頻寬大家分享，越多人使用速度越慢，高頻寬的應用需要，單固網用戶自己使用或透過無線裝置，絕對會更流暢，所以固網搭配5G定是很好的選擇，且未來手機功能上WiFi 6會逐漸變成必備，凱擘未來8月、9月也會有WiFi的方案，以凱擘的技術，極有可能是業界第一。

有線電視市場環境快速變遷，鄭俊卿認為，不可否認有線電視+cable的收入越來越少，寬頻固網服務的EBITDA(稅前息前折舊前攤銷前利潤)不久後將會超越有線電視，舊思維是傳統有線電視競爭已經不復存在，戰場已不在那一塊，且固網服務一旦到達一個經濟規模後，獲利就會快速提升，而對凱擘來說，年底的90萬戶一定是一個經濟規模的最適點。

鄭俊卿在任凱擘董事長之前為台灣大總經理，對於台灣整體電信產業相當熟稔，其也帶領台灣大走過電信4G低價競爭的艱困時期，在業界以專業著稱。

(時報資訊)