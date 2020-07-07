在今天女力崛起的時代，以往將過了適婚年齡仍單身的女性比喻為「敗犬」的舊稱可能愈來愈不適用了〜隨著女性平均壽命比起男性要長、傳統「重男輕女」觀念愈來愈淡然，今日台灣社會隨處可見女性在各個領域有優越的表現，除了女性領導人外，由女性「當家」、擔任經濟戶長的家庭也明顯增加；另外，順便一提的是，前陣子藝人羅志祥（小豬）與前女友周揚青分手一事鬧得沸沸揚揚，在網路上掀起高度討論，「要向周揚清看齊……」，頓時間女性自我意識高漲，這陣子有關現代女性霸氣、做自己的言行主張，確實引起了人們的關注和討論。

不只在台灣女性意識高漲，向來是父權觀念根深蒂固的韓國社會，隨著女性人口逐年超過男性，時下新女性愈來愈獨立自主，韓國提出「女超」這個名詞來形容此一社會現象，除了年齡和人口數女性明顯優於男性外，最大轉變是女性從過往溫和柔順的個性轉變為霸氣、有主見，從近來熱播韓劇中鮮明的女主角角色設定即可見一斑，強勢女主播、專業女醫師、無所畏懼的單親媽媽……等，充分體現出女性獨有柔軟且堅韌的特質，讓人不自覺想對劇中角色比個「讚」！

相對於韓國正面肯定女力覺醒的時代趨勢，日本暢銷書《瀕窮女子：正在家庭、職場、社會窮忙的女性》從另一個角度點出在女力抬頭下女性會面臨到的困境：當事業、丈夫、孩子什麼都沒有時，可能淪為「窮忙」世代！其實這兩個論點是一體兩面，現代女性愈來愈晚婚甚至不婚，獨立自主的新時代女性有經濟能力、不需要依賴男人，自然有本錢可以霸氣、自在做自己；不過，也可能把所有的心力都投注於事業中，在結婚、生子這檔事上蹉跎了。

「女超」現象，韓國女性轉向霸氣！

首先，先來看看一體兩面之韓國「女超」現象！根據韓國統計廳統計，女性平均壽命為85.1歲、男性只有78.5歲，女性比男性平均多活約7年左右，加上傳統「重男輕女」的觀念不再根深蒂固，女嬰出生率自然提高，自2015年開始，韓國女性人口數首次超過男性，這是在向來「男權主義」盛行的韓國社會，首次出現的「女超」現象。

與台灣一樣，韓國新時代女性不論是在職女性或是全職家庭主婦，女性受高等教育人口愈來愈多，與男性相比有過之無不及。就近幾年在台灣掀起風潮的韓劇來說，不難發現劇中女主角的角色設定從早期的溫柔賢淑、無害好親近再到近期清一色是霸氣、有個性的女主角登場，不論收視與口碑上都有不錯的成績，可見女主角的人設對中觀眾口味也符合期待。

最明顯的例子就是從10餘年前《大長今》一劇女主角徐長今心地善良、熱心助人，時時充滿著正向能量的人設，再到日前甫下檔、在收視和口碑都創下佳績的《梨泰院Class》，劇中女主角趙伊瑞以直率嗆辣的個性，甚至還有賞霸凌者巴掌的橋段，吸引了不少觀眾目光；此外，她勇於主動追愛、守護男主角完成夢想……，讓她冠上最帥霸氣女主角頭銜。 （全文未完……）

(中時電子報)