片中曹佑寧與陳妤在下雨的台北街頭大吵。（華映娛樂提供）

陳妤、曹佑寧主演的青春愛情電影《可不可以，你也剛好喜歡我》即將在8月21日上映，她回憶起開鏡第一天就面臨大挑戰，一場與曹佑寧在下雨的台北街頭大吵，必需生氣地大罵一長串台詞，當時是第一天第一個鏡頭就來個情緒超重的戲，讓陳妤覺得壓力很大，一開始一直覺得不容易進入狀況，全戲組都在等待，讓她更為緊張，導演便特別安排曹佑寧在現場抱抱她，感受彼此的溫暖，培養兩人間的感情，終於順利完成拍攝。

開機就遇到亂流，讓陳妤懊惱地說：「當時剛開機，在現場我覺得有些沒有安全感，就是覺得自己可能可以表現的更好啊！」也因為這次愛的抱抱成功培養彼此的感情和信任，所以陳妤和曹佑寧也相約每天到片場就都要抱一抱彼此，才能更有默契演出從小一起長大的好感情。導演簡學彬也說，在現場大家都是年輕人，常常在一起聊天，開拍前也一起相約吃飯和唱KTV培養默契，「曹佑寧私下挺安靜，但真的蠻貼心的，我就看到他不時會幫其他人忙，真的像角色一樣是個暖男。」

為電影暖身的短片《喜歡我，可以嗎？》7日也推出全新的第5、6集，原本有已有曖昧情愫的陳妤和曹佑寧因為一些小事產生誤會，兩人感情不增反而開始疏離，就像初戀不一定會照自己期待發展的微微苦澀和心酸，讓兩人的感情起了波瀾。這集中也出現了由歌唱選秀節目《聲入人心》的參賽者張超演唱的《你也我也》為微電影的插曲，獨特的嗓音詮飾這首微酸的歌曲。

(中時 )