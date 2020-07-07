彰化市公所獲肺病防治基金會捐贈100萬元，將補助高風險市民免費做肺癌篩檢，預估將有200人受惠。（謝瓊雲攝）

台健空盟執行長楊澤民強調很多長期暴露在空汙環境中的高危險群，更應該及早檢查，早發現、早治療。（謝瓊雲攝）

後台化時期，守護市民的肺！彰化市公所獲肺病防治基金會捐贈100萬元，將補助高風險市民免費做肺癌篩檢，市長林世賢以自身經歷呼籲，肺腺癌只要早發現、早治療，是有機會可完全治癒的。

彰基副院長林慶雄、周志中與胸腔外科主任王秉彥，彰化秀傳醫院副院長李佳穎、黃文進及處長呂孟洲，彰化醫界聯盟錢建文、李武波，和台健空盟執行長楊澤民等人，出席宣導肺病防治的重要性。

同為肺腺癌患者的林世賢，5年前由王秉彥進行胸腔鏡右上肺葉切除手術至今，復原良好：他感謝基金會攜手彰基、秀傳，針對全市曾有肺腺癌家族史、交通導護志工、清潔隊員和義交等高風險族群，進行肺部低劑量電腦斷層檢查，以每人費用5000元計算，將有200人受惠。

李武波說，後台化時期，彰化空氣品質有所改善，而醫界要做的就是「清理戰場」透過篩檢揪出潛在的肺腺癌患者；楊澤民指，曾見過長年在市場路邊賣菜的婦人，每天吸汽機車廢氣罹癌，8年下來已是末期，若仍早點檢查出來，或許還有挽救的機會。

林世賢表示，肺腺癌末期患者5年以上存活率僅剩2成，若仍早期發現，則可提高至9成以上，13日起受理健檢登記，符合資格對象可電洽7222141轉分機1717申辦。

(中時 )