桃園市桃園警分局偵查隊接獲情資，47歲陳姓男子在桃園市愛二街租賃透天厝經營天九牌職業賭場，招攬熟客前來聚賭，警察查獲陳男、陳姓荷官、35名賭客，還起出賭資33萬元，依法送辦。

桃園警方偵查隊與轄區埔子所接獲線報，組成聯合專案小組進行監控，發現該處所出入份子頻繁且複雜。7日0時許，賭客開始進場聚賭，專案小組見時機成熟，立即集結優勢警力進行查緝，員警持桃園地方法院核發之搜索票，請陳男配合開門，但屋內人員拒不開門並往樓上奔逃，員警立即強力破門追緝，總共在屋內查獲賭場負責人陳男及39歲陳姓荷官以及賭客31名。

另員警在隔壁棟三樓鐵皮屋上查獲彭男及唐女，兩人為了躲避查緝，奔逃到4樓頂樓，跳到隔壁3樓鐵皮屋，結果兩人腳踝脫臼痛，員警將他們抱到樓下通知救護人員協助送醫，全案共查獲賭場負責人、員工及賭客35人，賭資含抽頭金33萬餘元及賭具一批，全案依法移請偵辦。

(中時 )