關心家鄉事，台南下營國小出版「上帝廟好所在」繪本。（台南下營國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市下營國小極力推動學生小書繪本創作，7日於下營上帝廟廟埕發表「上帝廟 好所在」繪本，學生們以繪本關懷家鄉、發揚家鄉文史，於發表會現場解說繪本創意內容，並贈送繪本給贊助出版的上帝廟管理委員會。

下營國小校長邱明崇表示，這4年來，學校每年都有多件小書繪本產出，更是年年榮獲台南市家庭教育主題徵選繪本類特優殊榮，有印製成冊分享全國圖書館，有製成動畫繪本數位分享的，展現出下營國小學生在創作繪本的實力。

有鑑於小書繪本是集藝術教育、閱讀教育等能力的展現，下營國小的行政團隊及教師們配合新課綱彈性本位課程的實踐，結合學生創作，今年度以學生繪本「上帝廟 好所在」展現學生成果，重視鄉土教育，讓學生從小認識家鄉、關心家鄉事，啟發愛鄉愛土的情操，展現台南教育實力。

「上帝廟 好所在」小書繪本由三～六年級14名學生合力創作，利用課餘時間到廟裡觀察、訪問耆老、搜尋文史相片、研究歷史影片。邱明崇說，難能可貴的是，學生都是志願參加，創作起來更有動力。

下營社區發展協會理事長張青鑑表示，看到學弟妹的好表現，讓他好感動；榮譽校友下營商圈理事長姜丁興更肯定學校團隊的用心，希望再接再厲，繼續出版下營系列的小書繪本。

(中時 )