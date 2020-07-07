蘋果在今年開發者大會（WWDC 2020）正式宣布，將讓自家研發ARM 架構 Mac 處理器「Apple Silicon」，逐步取代英特爾的X86架構處理器，預計今年開始逐步導入自家產品，預計在2021年上半年量產，據市調機構分析，該款處理器成本將來到100 美元，相當有成本競爭優勢，加上委由全球晶圓代工龍頭台積電5奈米生產，效能將與英特爾主流產品競爭。

據TrendForce 旗下半導體研究部門數據顯示，蘋果預計在2020年下半年發表的iPhone 12的 A14 Bionic 處理器晶片正在分批生產，預計在2021年發表的新款 iPad的A14X Bionic處理器，將在今年第三季小量投片，最新款Mac SoC 預計在 2021 上半年開始投片。

除了在耗能表現上，近年來ARM 架構在高效能運算也是看重項目，目前全球晶圓代工龍頭台積電的製程已經超過英特爾2個世代，成為蘋果自研處理器能取代英特爾架構的關鍵。蘋果自研ARM 架構 Mac 處理器將委由台積電5奈米製程，成本預估落在 100 美元。英特爾2021年產品規劃仍在10奈米製程，雖10 奈米入門款雙核心 Core-i3市售約200~300美元，但在先進製程的效能上，台積電更有看頭，相同晶片尺寸下電晶體密度大幅提升，效能將與英特爾主流產品一較高下。

(中時電子報)