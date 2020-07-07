貴州公車急轉彎「衝入水庫」 車上多位高考生命危送醫

中國大陸貴州省安順市發生一起公共汽車失控，直接突破護欄衝入水庫的意外事件，這輛公車有多名參與大學入學考試(大陸稱為高考)的學生也一起落水，救援單位趕緊前往施求，目前己救出18人，但車上總人數，有多少人仍待救，還要再調查。

環球網週二報導，在貴州省安順市，一輛載有學生的公共汽車，行經跨越紅山水庫的公路橋時，疑似車輛故障而暴衝落入水庫裡。根據路橋的監視影像畫面，這輛公車走走停停，行駛很不正常，然後離開攝影角度，結果一段時間後，公車突然出現在畫面中，以相當快的速度橫穿車道，直接撞向對向車道的護欄落入橋下，畫面相當驚悚。

#BREAKING: A bus carrying an unspecified number of students crashed into a local reservoir after hitting a guardrail in Anshun, Southwest China’s #Guizhou Province, Tuesday noon. The number of casualties is not known: reports pic.twitter.com/OloIFW9ScN — Global Times (@globaltimesnews) July 7, 2020

據貴州省緊急管理部門稱，在得知事故後，立即派出19輛消防車、21艘救難艇和97名救援人員（包括17名潛水員）趕赴現場，目前已救出18人，並送往醫院接受治療。

貴州安順大巴衝落水庫一刻曝光

(中時電子報)