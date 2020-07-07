吳怡農。（圖／中時電子報直播畫面）

日前海軍陸戰隊操舟演訓意外造成死傷，民進黨新境界文教基金會副執行長吳怡農表示，「我們軍隊的訓練，長期以來大多是為了『表演需求』」，引起各界熱議，國防部也對此言論強硬反擊。宅神朱學恆表示，不知道尚在搶救的弟兄聽到這話做何感想，並揶揄吳怡農沒選上立委，所以國防部敢嗆他。

朱學恆在臉書上表示，他不知道吳怡農發表這篇言論時，知不知道除了已有2名陸戰隊弟兄殉職，還阿瑪勒．道卡杜中士正在加護病房與死神搏鬥，若他得知吳怡農的言論，不知會做何感想。對於吳怡農稱漢光演習是表演的說法，朱學恆直批，他不能理解一位連措詞都不能清楚描述的綠營智庫執行長，是站在什麼高度描述國家的戰略觀點。

朱學恆指出，吳怡農跳過傘，卻不知道衛疆作戰計畫中有奪島想定，即太平島有事國軍要出動特種部隊奪回領土，倘若解放軍攻佔東沙島或太平島，吳怡農能提什麼戰略對應呢?叫側翼網站發文力挺還是叫智庫作圖支持呢?

最後，朱學恆認為，如果吳怡農僅靠著有限的知識，把兩人殉職一人重傷的漢光演習都輕描淡寫的描述成最大場的表演，那他跟沒打過仗的的國民黨立委吳斯懷，和打手槍打到住院的台灣基進立委陳柏維有什麼兩樣，「喔，有不一樣，他們都選上立委，你沒選上。難怪國防部敢嗆你。這樣還真的是壯闊台灣嗎?」

對於外界的批評，吳怡農下午也做出回應，他指出過去20年來台灣軍事狀況改變很多，應要跟著調整，攸關現實狀況的演練，才更能符合將來可能面臨的狀況，宣傳跟練習、訓練要有平衡，資源分配、比重也要討論，應冷靜客觀談這件事，改變需要全社會、全國民一起推動，希望可以慢慢建立共識，而面對問題就是第一步。

(中時電子報)