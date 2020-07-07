王莫昀／台北報導

振興國旅，台酒繼推出酒廠加碼優惠三重送外，今天更宣布出書，推出「吃喝玩樂在台酒」專書，不止介紹酒廠，也將周邊景點納入，台酒董事長丁彥哲表示，這本書結合酒廠及其周邊景點，規範一系列帶狀旅遊，民眾不能出國，也可按圖索驥，進行一趟知性文化輕旅遊。他更透露，本來這本書只規畫在博客來上架，後來momo也來接洽想販售，未來可能要加印。

全民防疫有成，國内疫情趨緩際，政府宣布推出振興三倍券及安心國旅方案，業者及各縣市均積極響應，擴大加碼優惠。台酒也搶搭這股風潮·於7月1日祭出《台酒振興三重送》活動，並於7月7日上午在Super346餐廳（台北啤酒工場內）舉辦《吃喝玩樂在台酒》新書發表會，要讓民眾带著書走訪各酒廠吃、喝、玩、樂。

《吃喝玩樂在台洒》一書，實際走訪台酒全台13間酒廠及周邊景點、美食店家，把每間酒廠、附近景點及美食繪製地圖插畫，方便遊客帶著書參照推薦。搭配振興券發放的熱潮，收錄本書美食店家獨有優惠券活動，體驗台灣生活味。

另丁彥哲也指出，防疫期間台酒配合政策，生產1500萬瓶防疫酒精，至5、6月賣了1350萬瓶左右，已6月份停產，但仍有留安全庫存一個月，主因雖台灣疫情趨緩，但世界疫情還嚴峻，為此不敢鬆懈。

(中時 )