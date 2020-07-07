千呼萬喚下，國民黨改革小組兩岸論述建議案終於出爐，肩負中興重任的黨主席江啟臣面對黨內大老碰回軟釘子的同時，黨內青壯派仍堅持認為九二共識沒有市場，使得國民黨整體兩岸論述的看法相當紛雜。未能凸顯與民進黨兩岸政策主張的差異性，可謂是這份兩岸論述報告的致命傷。

面對外界質疑、以及民進黨訕笑國民黨回歸靠攏，單單一句國民黨還有沒有「九二共識」的大哉問，已讓國民黨回應得捉襟見肘，至於拒絕「一國兩制」雖喊得震天價響，但究竟是在拒絕「一國」，還是拒絕「兩制」，國民黨表面上答得模糊，實際是自己也在霧裏看花。

左支右絀的國民黨

綜觀這樁改革建議案，既不再堅持九二共識，亦未再提及反台獨，甚至江啟臣言下的九二共識，已成為一個「歷史事實」。與其質問「不要九二共識的國民黨」還剩下什麼，不如讓它直言，自己要的兩岸關係究竟是什麼？

揆諸中共和國民黨、民進黨對於當前兩岸關係的看法，可總結為16個字：「一個中國、維持現狀、兩岸和平、積極溝通」。然而，三黨側重的面向和程度不盡相同，中共在意的是「維持現狀」不能一天天拖下去，而民進黨在意的是「一個中國」已然成為過去、試圖把「維持現狀」永久固定下來。其中最不知所措的是國民黨，一直抓著「兩岸和平」與「積極溝通」這兩個中共和民進黨都不反對的價值，卻不敢面對「一個中國」，也說不清楚「維持現狀」究竟要追求什麼，從而淪為另類的台獨（或是獨台、華獨）。國民黨找不到自身的角色與位置，既無法應對中共的統一訴求，亦無法抵擋民進黨的窮追猛打，更提不出根本性切中民眾念茲在茲社會民生深層次矛盾的政策主張，在整體論述上失語，終於說服不了自己、也說服不了人民。

再翻一翻國民黨這一紙改革建議案，第一條便寫明拒絕「一國兩制」，無疑吐露國民黨迄今還沒有搞清楚戰略與戰術的差別。如果國民黨把反對「一國兩制」當成戰略，無疑是自宮的第一步，因為國民黨等同對於這個問題還未釐清所謂的「一國」究竟是什麼？台灣民眾認知的「一國」又是什麼？台灣社會到底是反對「一國」、還是反對「兩制」？其次，從目前國民黨給的方案來看，顯然是為了選舉市場，進而在戰術上跟喊反對「一國兩制」，但這種做法早已被民進黨壟斷，眼下大部分民意已認定民進黨才是那個能夠抗拒「一國兩制」的政黨，國民黨步上拿香跟拜的後塵，只能是望塵莫及。

在此戰術之下，國民黨一方面把自己自幻想成民進黨，儘管意識到「小綠化」危機也在所不惜，另一方面再把憲法規範的「一國」順勢腰斬，從而陷入更大、更是進退維谷、「要藍不藍，要綠不綠」的論述困境。

「三有三無」難以成事

總結國民黨長年的兩岸論述，從來困於「三有三無」之間。首先是國民黨高層歷來只有談「術」而沒有談「道」，俗語說：「有道無術，術尚可求也；有術無道，止於術。」今天國民黨三句不離口的「改革」，其實僅止於選舉層面，整個建議案談的也都是如何爭取選票，完全未提出得以說服人民的理想信念和未來道路。連藍營支持者都看不到國民黨能帶領他們到達什麼樣的「彼岸」，又何況其他選民。

其次，只有迎合、沒有創見。國民黨對於台灣政治的現況，並非視而不見，但問題在於眼中只有看到民意的變，並不觸及人民需求的核心，在缺乏理念的情況下，拖著龐大的黨機器迎合民意的同時，卻又提不出任何可以取信人民的路線、政策和主張。

再者，這份改革建議案，只有政治、沒有民生，國民黨把所有迫切的改革皆窄化成選舉政治的成敗，卻未思考重返執政的目的。國民黨明明有著自豪「經濟牌」的「傳統」，卻在選舉輸怕了的心態下，自棄武功，而妄圖學步於民進黨的政治意識形態手法，卻棄守了曾經實事求是、擘劃經濟藍圖的論述能力。

事實上，國民黨不是沒有過機會，「韓國瑜熱」於2018年迅速燃燒，曾是國民黨的一次良機。可惜彼時的國民黨眾皆只有懷抱重返執政、高枕無憂的野心，而未有參透社會脈動的本事。

當年固然有「討厭民進黨」的因素，但更為關鍵的是韓國瑜打中了庶民希望生活過得更好的內心渴望，例如他喊出的「發大財」、「莫忘世上苦人多」，儘管語言相當世俗，卻與基層民眾的嚮往一拍即合。雖然韓國瑜因為參選總統，失去了民眾對他的託付與信任，但「韓流」體現出來的本質性問題並未改變，韓國瑜說的「庶民經濟」其實是社會民生的問題、也是經濟民主的問題。

國民黨長期以「經濟牌」為傲，但包括馬英九執政期間在內，都誤用和濫用經濟的說法，迷信數字，以為追求成長就是萬靈丹。問題在於，台灣社會歸根結柢的矛盾在於收入與分配，簡言之，就是「吃飯」問題。如何才能不愁吃不愁穿，這才是民眾本質的心態。國民黨必須把經濟成長與社會分配兩者理清，認識到民眾真正要的是後者，並進一步將其發展為完整且能夠得到民眾信任的理論和論述，否則依舊會被民眾視為那個權貴買辦有餘、執政萬萬不可的政黨。

強化兩岸安全論述

經濟之外，「安全牌」無疑是國民黨另一個自豪的長處，但它早已被民進黨貼上「親中賣台」的標籤後逐漸失效。國民黨在安全方面的論述，至今僅停留在「中共犯台」，並無意識、也沒有負責任地告訴台灣人，台灣真正的危機來自於外部的中美博弈，中美角力構成的壓力，對台灣在地緣政治上的位置與處境才有著決定性影響。

諸如國民黨在建議案中主張要比民進黨更「親美」、更「親日」，但台灣的安全根本不可能只把雞蛋全部放在美國的籃子裏，倘若哪天中美達成了任何協議，台灣一夕被美國「出賣」，並非不可能。作為曾經長年執政、目前最大在野黨的國民黨，當以其尚存的兩岸優勢、負責任地向民眾說明台灣的現實處境，清楚保護自己的方式，就是盡其所能地控管好兩岸關係風險，建立一個防止意外且穩定安全的機制，與其主張簽署兩岸「人權協議」，不如主張落實「和平協議」，這是國民黨當能做到、讓台灣也能靠自己的安全保障可行途徑。如果國民黨在此間論述中，無法對外凸顯出台灣主體性的重要，那麼台灣前途終究只能任令中美決定，屆時自然也沒有國民黨的事了。

看見台灣困局縮影

總的來說，國民黨當前的主要問題是毫無政治理念，和民進黨一樣把目光都只放在爭權奪利。民進黨在2018年之後，模糊化其施政不力、內政不彰的問題，把兩岸問題操弄成主要矛盾，進而催化反中民粹情緒；然而，國民黨2020年敗選之後所尋求的出路，竟是順著民進黨邏輯，把兩岸議題當成要擺脫的包袱，不可不謂傻。台灣長期以來的主要矛盾，依舊是被政治操作所掩蓋的內政與民生問題，而非其他。

當前看似國民黨自陷的論述困境，其實也是民進黨執政的挑戰，更是台灣社會無法迴避的癥結縮影。與中共的互信與互動、如何在中美博弈下安身立命、台灣該何去何從？這些從來都不只是政治問題，而是這個共同體的成員，如何避免由於政治不穩定而影響生存與生計的問題。在穩定與衝突之間，在政治與幸福之間，不只是攸關國民黨能否再起，更是攸關台灣未來命運的長久之計，這既是國民黨的挑戰，也是台灣能否積極掙脫困局的挑戰。

《多維TW》月刊056期（圖／多維TW提供)

(中時電子報)