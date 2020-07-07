外資6月底以來一波攻擊，亞洲主要股匯市短線漲多，但熱錢撈一票快閃，台股站上今年高點後，隨即反轉震盪向下收小黑，新台幣升勢也跟著暫歇，終場更由升轉貶，收在29.58元兌1美元，貶值2.9分，台北外匯經紀公司成交量11.48億美元。

外匯交易員指出，美股大漲的激勵下，台股開盤後攻勢續強，一舉衝破1月的今年高點，但隨即熱錢開始脫手，連日來股匯二頭賺後就落跑，在匯市由賣轉買，新台幣也是開高走低，扣除前一個交易日央行調節的部份，實質匯率轉弱。午後趨勢仍不變，至尾盤央行順勢進場調節後，將新台幣一舉打貶。

外匯交易員認為，老大（央行）6日才放話，宣示全力維護新台幣匯率穩定的決心，加強全場緊盯，必要時進場調節。這警告熱錢聽在耳裡，「反正在股匯都賺到了，也沒有必要一次炒太兇」，畢竟現在肺炎疫情持續延燒中，還有其他諸多不確定性，來日方長，伺機再來搶一波，預料新台幣將暫時回到小區間整理格局。

(工商 )