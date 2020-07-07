大湖鄉公所，7月11、12日在台3線140.8公里處舉辦尊梨節活動，7日記者會安排削水梨比賽，逗樂現場民眾。（巫靜婷攝）

苗栗縣高接梨陸續盛產，大湖鄉的豐水梨果形飽滿、多汁香甜。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖鄉公所為促銷香甜多汁又爽口的高接梨，7月11、12日上午9點到下午4點，將在台3線140.8公里處舉辦尊梨節，活動除了好吃好玩，凡現場購買尊梨滿1000元以上者，即贈涼感袖套或保冷袋，歡迎全國鄉親踴躍參加。

大湖鄉種植水梨面積約350公頃，品種分為秋水梨、豐水梨與新興梨等，今年尊梨甜度達12度以上、果粒均達13A等級，梨農胡智坤指出，豐水梨果形飽滿、口感清脆，很甜很好吃，因氣候暖化，豐水梨今年減產3至4成，價格比往年略高1至2成，產地批發價每斤80至100元。

大湖鄉2012年以「大湖尊梨」全新品牌盛大上市，希望結合在地文化、行銷在地品牌，將在地農特產品聞名全台灣、推向全世界。尊梨節活動辦於7月11、12日，內容包含大湖尊梨評鑑頒獎、好人好事楷模頒獎及趣味遊戲，並有現場直播販售大湖尊梨。

另外，活動還安排社區表演、客家歌手、專業舞團、雙人小丑秀等，可在現場免費品嚐客家美食，清涼消暑綠豆湯、甘甜仙草蜜、脆甜多汁的大湖尊梨，把握疫情解封，振興出遊好時機，大湖鄉長胡娘妹歡迎民眾共襄盛舉。

(中時 )