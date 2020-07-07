7日盤中才剛以788元再度寫下天價的玉晶光（3406）盤後公布6月營收為11.09億元，成功創下今年新高，表現較去年同期的8.58億元成長29.33％，也較上月的10.26億元上揚8.08％，另上半年累計營收57.68億元，也較去年的32.06億元，成長79.91％。

其中第二季營收30.76億元，則拿下歷年同期新高，分別較去年同期的20.94億元，及上月的26.98億元，成長了46.9％及14.01％。

(工商 )