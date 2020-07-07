行政院長蘇貞昌今日赴台南視察白河國小老舊校舍改善方案，並當場宣布，將兌現總統蔡英文的承諾，兩年內，全國中小學全速推動裝設冷氣。改善電力、裝冷氣的費用，則會編列在第二階段前瞻預算中。

蘇貞昌也在臉書發文表示，在與蔡英文討論，並經過跨部會審慎的財務規劃後，將用兩年時間，先改進中小學的電力系統、提升安全性，再全面加裝冷氣。

蘇貞昌認為，兩年後，無論孩子在偏鄉上學、還是就讀市中心的學校，人人都有冷氣吹。孩子有權享受安全舒適的學習環境，不該因地區有所差異。

(工商 )