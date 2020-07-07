家住高雄林園區的男子王皇閔與隔鄰的堂姊弟長期不睦，今年3月5日凌晨帶著63瓶裝滿汽油的寶特瓶，從陽台侵入堂姐弟家潑汽油縱火，導致堂妹燒死、堂弟燒傷逃生，高雄地檢處7日依殺人等罪將王男起訴。

檢方日前偵結此案，查出王男2019年2月22日曾與堂弟衝突、互毆扭打，雙方還互告傷害罪，導致王男懷恨在心。今年2、3月期間，王男陸續到林園中芸三路的加油站買入30公升汽油，回到家中用600毫升寶特瓶分裝成63瓶，用塑膠袋分裝。

王男今年3月5日凌晨先從2樓陽台偷偷爬到堂姊弟家陽台，進入室內後，先將5瓶汽油潑灑於堂弟、堂妹的房門口及走道，再用電擊棒引燃汽油。

眼見火勢迅速竄起，王男堂妹一度驚恐大喊「趕快報警！」但仍因無處可逃、休克身亡。堂弟驚醒後立刻破窗、從後陽台跳樓逃生，但身體仍有33％2至3度燒燙傷，送醫搶救無生命危險，王男則逃之夭夭。

消防隊員撲滅火勢後，在2樓陽台、神明廳及樓梯口等處找到數十瓶未使用的汽油。14天後躲藏在林園的王男落網，他一度辯稱「沒想到電擊棒會引燃火勢」，還強調無放火殺人意圖。

檢方認定王男涉犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪、殺人罪，建請法院依殺人罪從重論處。

(中時 )