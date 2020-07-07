「有些邪靈最好不要祭拜」禁忌版海報。（華影國際提供）

「有些凶煞最好不要觸碰」禁忌版海報。（華影國際提供）

「有些禁忌最好不要破戒」禁忌版海報。（華影國際提供）

由馗爺欽點的金馬影帝李康生、台北電影節最佳新演員許安植領銜主演的《馗降：粽邪2》敲定最終上映檔期，將於9月2日，農曆7月15日中元節，暑假壓軸強勢登場。定檔背後的故事也有玄機，原來《馗降：粽邪2》在去年電影預計開拍時，就規劃在今年8月，也就是粽邪1當年上映的檔期上映，製作團隊也按照期程進行拍攝，沒想到去年十月殺青後竟陸續接到幾位宗教顧問來電，不約而同表示接收到鍾馗神尊的謁語，希望電影能夠在今年9月2日上映。

由於今年疫情肆虐，導致全球電影上映檔期大亂，電影市場亟待重新回溫，而台灣電影觀眾是幸福的，可以提早進戲院享受電影，雖然好萊塢大片皆往後順延，但這也是台灣電影展現實力的最佳時機。考量到一路拍攝以來困難重重，都是遵循馗爺的指點才得以化解，而馗爺也謁示，勇敢面對，鍾入世道、馗降神通，即是最好的安排。因此本片監製鄒介中與導演廖士涵商量再三，最後決定順應天意，將電影定檔中元節。

片商7日也釋出最新禁忌版海報三款，可以看到即將破印而出的猛鬼、壯觀的眾人上吊場景、懸掛的屍油罐和散發邪惡氣息的祭壇，這些元素都令人戰慄。為了回饋粉絲的支持，《馗降：粽邪2》不僅用更大的預算提升格局，加進更多的台灣民間傳說與文化，在故事張力與恐怖效果更是全面升級，勢必在農曆中元節帶給觀眾們與眾不同的驚悚體驗。

(中時 )