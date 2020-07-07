民間司改會等司法改革團體連日來上街抗議政府排除陪審制，希望立法院臨時會不要倉促通過法案。蔡英文總統今天表示，考量現在司法制度和長久適用的法律制度，國民法官制是比較可行方案。她也否認有斥責大法官一事。

蔡英文今天接受媒體聯訪，對於連日推動國民法官制遭外界批評，她說，每個人對不同事情有不同看法，意見也不盡相同，但也不要去否定別人意見的價值。

她說，這是很重要的司法改革，一方面可以反映國民感情，一方面可以有職業法官一起審判，這樣的審判品質有專業也有兼顧國民感情層面，這一套機制可以讓國民參與，跟職業法官一起進行審判工作。

對於國民法官制，蔡英文表示，從司改國是會議以來已討論很久，很多事情也逐漸釐清，在考量現在司法制度和我國長久適用的法律制度下，這是比較可行的方案，讓社會可以開始熟悉這套新的方式，也讓我國人民可以當法官一起參與審判。

此外，針對前大法官許玉秀投書，指蔡英文總統於3月接見司改倡議團體時，因公民團體抱怨司法院和民間團體的互動不佳，蔡總統當場責罵在場的司法院祕書長林輝煌，還立刻找來大法官呂太郎，當著在場公民團體的面嚴厲地喝斥呂太郎。

蔡英文澄清指出，該場會議，許玉秀前大法官不在現場，這場合是因為民間幾個團體請見，希望能跟她交換意見，因為他們在司改會議後與各機關交換意見有不順暢的地方，因此來請見，「我也請相關單位來參加」。

她說，呂太郎是以前祕書長身份前來，當場也沒有所謂的斥責，「該有的尊重和禮貌都有」。

(中時 )