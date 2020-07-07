受到疫情干擾，全球經貿活動持續低迷、經濟表現疲軟。台灣因應疫情對經濟的衝擊，政府推出紓困方案外，同時也採取較為寬鬆的貨幣政策，不動產市場可望能在低利率政策和銀行借貸意願提高的情況下，加速投資人對於不動產投資的速度。仲量聯行表示，隨著台灣疫情趨緩、租賃需求回溫、供給持續緊縮和預租市場都趨近於滿租的情況下，未來租金預估將持續攀升，空置率將維持低點，近三年將成為房東市場，預估至2023年租賃動能才可望因大規模新供給的釋出而逐漸舒緩。

有感於台灣在本次防疫表現優於全球，加上唯恐疫情持續擴散引發全球供應鏈斷鏈的風險，部分企業開始調整其全球產線布局，台商也紛紛加速其回流速度，政府也於五月中宣布台商回流總投資金額已超過了新台幣一兆元，自用型不動產買方持續增加。仲量聯行預計未來隨著國內經濟成長逐漸回溫和台商回流速度不斷加速下，不動產租賃及投資動能將會穩定成長。

仲量聯行表示，觀察租賃市場，由於台灣疫情已逐漸趨緩，使得租賃活動升溫，本季淨去化達到3,212坪，租賃需求相當強勁，其中又以非核心區域去化量最高，去化近1,000坪的面積。季空置率則下降0.23個百分點來到了2.36%，創下近十九年來歷史第二新低，僅次於19年第四季的2.14%，多數辦公樓都趨近於滿租。儘管租賃需求十分強勁，但受到疫情干擾，本季租金行情表現持平，季成長率為0%，整體租金維持在每坪新台幣2,809 元/月，年成長率達到1.5%。

A辦供給持續緊縮下，特別是大坪數供給有限，本季成交仍以中小型面積租約為主。租賃需求多來自於金融服務、醫藥、科技及遊戲產業，值得一提的是，金融業以數位金融業(Fintech)最為積極，擴張約1,000坪的辦公租賃面積。

在現有供給持續緊縮下，許多租戶也開始轉向其需求至預租市場。以2021年來說，即將釋出的兩棟樓皆已於本季近乎去化完畢，分別由金融公司拿下富邦遼寧4,500坪的租賃面積以及科技公司拿下希望廣場近4,600坪的租賃面積，2021年新釋出供給將僅剩約1,500坪的面積。仲量聯行說，到2023年後，信義區和非核心區才將會有近35,000坪的租賃新供給釋出，屆時才可望能舒緩核心區內的辦公需求。

(時報資訊)