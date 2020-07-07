特殊學名藥大廠法德藥(4191)6月營收4,034萬元，較去年同期成長1141.67％；上半年營收1億1382萬元，年增544.16％。公司旗下重磅產品抗思覺失調症用藥富馬酸(口奎)硫平緩釋片(商品名：代思)在大陸市場出貨穩定成長，另有本業強項產品研發收入挹注，促使上半年營收一舉突破億元大關。

法德藥專注開發高技術門檻的困難學名藥與利基學名藥，近期研發成果不斷，藥證進度亦大有斬獲，除了重磅產品美托洛爾緩釋片於3月底取得美國藥證，大陸註冊批文亦已於6月23日取得優先審評資格，距離大陸首仿藥證向前邁進一大步。另於7月4日成功向美國食品藥物管理局(FDA)提出學名藥上市審查申請的抗憂鬱症產品Venlafaxine ER Tablets，後續也將以中美雙報之方式申請中國註冊批文，兩大市場銷售規模逾新台幣60億元。

法德藥致力於研發與生產高門檻的緩控釋製劑及利基型藥品，並發揮中美雙報的優勢，其中抗思覺失調症用藥富馬酸(口奎)硫平緩釋片(Quetiapine fumarate ER tablet)已取得中、美兩國藥證，營收穩定成長，連續創下歷史新高。重磅藥物長效型降血壓用藥琥珀酸美托洛爾緩釋片(Metoprolol Succinate ER tablets)已取得美國藥證，目前正在量產，準備上市銷售，搶佔美國前三大通路。而該藥品的大陸註冊批文也已獲得優先審評資格，進入最後審評階段，預期將為公司帶來豐沛的成長動能。

(時報資訊)