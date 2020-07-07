智伸科(4551)6月合併營收為5.5億元，月增26.07％，年減7.87％；累計上半年合併營收30.28億元，年減17.96％。由於新冠肺炎衝擊全球經濟活動，全球品牌車廠3月下旬也陸續停工，影響汽車供應鏈表現。不過，智伸科大陸相關市場營收占比近5成，在大陸解封後，新車銷量從4月起連續3個月呈現正成長，加上歐美第2季下旬陸續解封，6月營收已較上月成長26.07％，預期第2季將會是谷底。

在節能省排的大趨勢下，電動車將為未來車市發展主軸之一，即使2020年受全球車市不佳影響，但預估純電動車銷售仍有年增20％以上表現，2021年在政策推動及各大車廠全力發展下，估計滲透率將加速。

智伸科今年4月合併旭申國際，旭申為Tesla電動馬達零組件原始供應鏈，今年在上海廠加入生產下，Tesla出貨量可期，2021年將是量能爆發的一年，智伸科受惠程度將加大。而今年6月起歐美疫情已陸續改善，預估合併旭伸後效應，在今年下半年開始顯現。

(時報資訊)