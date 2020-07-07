電影《咒冥曲》為導演安德魯德斯蒙德的長片處女作，片中一切恐怖的緣起，以女主角蘿絲的父親，以自焚這樣激烈的方式結束生命揭開序幕。該角找來曾以《銀翼殺手》大反派「羅伊」成為影史經典的魯格豪爾飾演，導演表示，「這個角色需要一個有神秘感，又有魅惑力的演員演出，魯格豪爾那雙寶藍色的電眼，以及與人交談時深沉迷人的聲線，都是詮釋走火入魔，乃至以身殉道最適合的人選。」

巧合的是如同《銀翼殺手》的角色設定，魯格豪爾於2019年離世，隨著巨星的殞落，《咒冥曲》也成為魯格豪爾最後幾部大銀幕作品之一。回憶起與魯格豪爾的合作，導演表示：「記得拍攝期間某個早晨，我與魯格一起在飯店吃早餐，他花了至少一小時和我聊當年和雷利史考特、哈里遜福特拍《銀翼殺手》的往事。身為一個影迷，我就像一個身在玩具店的小孩認真聆聽著，此生有機會與他合作真是非常榮幸，我將永遠懷念他！」

導演表示，《咒冥曲》緣起於某次和他的編劇搭檔亞瑟莫林聊天，聊到似乎鮮少看到成功講述藉由音樂召喚邪靈這種類型的電影，便開始著手創作這個故事，「我們一開始只打算以短片形式創作，沒想到故事在構思過程中愈來愈完整、龐大，於是決定將其拍成長片。」而片中的邪教組織「法明會」雖為虛構，但其中提及的「以音樂召喚魔鬼」和「四個面相符號」卻都真有其事，四個符號形狀也都有文獻可考，主要源於十七世紀歐洲的恐怖傳說，部分人士相信音樂擁有神祕的力量，是能與魔鬼溝通的橋梁。

因此，音樂在這部作品中占有相當重要地位，導演找來熟識的作曲家艾歷克斯曼高操刀，艾歷克斯一開始寫了短短三分鐘給導演參考，便獲得導演認可，「這部片的音樂必須恐怖、詭異又迷人，介於伯納德赫爾曼和詹姆斯紐頓霍華的風格之間，艾歷克斯做到了，更在其中注入了專屬於自己的特色。」

《咒冥曲》一舉入選十幾個國際奇幻影展，包含富川奇幻影展、FilmQuest奇幻影展、葡萄牙國際奇幻影展、布魯塞爾國際奇幻影展等等。本片將於7月24日上映。

(中時 )