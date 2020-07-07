台中大毅老爺行旅更將擁有大面窗景的星光系列客房以「阿尼」及「阿梨」兩隻怪獸及ZEBRA餐廳的代言斑馬「小Z」置入其中成為特殊主題客房。（馮惠宜攝）

漫漫暑假來臨，振興3倍券預購搶搶滾，相中3位券＋安心旅遊帶來的國旅商機，各飯店都搭上振興列車要衝一波住房率，送餐飲或住宿抵用券，其中台中老爺推出東勢梨之鄉主題住宿與餐飲活動，而金典則與小朋水喜好的「侏羅紀X恐龍水世界」合作主題住房專案。

在政府持續推出多項振興方案後，國旅大爆發，慘淡已久的旅宿市場旺日住房報復性攀升，尤其在715三倍券上路後，中台灣飯店業者輸人不輸陣，各各推出超激省方案，全國大飯店消費滿3000元加碼送2000元，而永豐棧酒店則是館內餐飲單次消費滿3000，即贈6張500元的餐飲抵用券；透過官網訂房消費滿3000即贈3張面額1000元的住房抵用券。

台中長榮桂冠酒店入住官網專案，每房再加贈住房振興券500元共6張；同期間館內用餐消費滿1000元，即贈送餐飲抵用券300元共5張。

裕元花園酒店推出振興加碼活動「3＋3加倍暖心」系列活動，入住使用不限面額之振興券每房僅2999元。

日月千禧酒店使用振興券週日至週五入住日月雙人客房再送3張平日住宿券；林酒店推出「振興旅遊加碼go」，平日入住雙人房贈每房1000元餐飲消費抵用券、入住四人房贈每房2000元餐飲消費抵用券，可抵用住宿期間館入餐飲消費。台中老爺推出無3不成禮方案，雙人平日入住1晚，不但享優惠價還1000元餐券，平日入住可延後退房至15：00，第三重 續住一晚只要1000元。

台中金典酒店與知名展覽活動「侏羅紀X恐龍水世界」合作，推出「侏羅紀X恐龍水世界」住房專案，可同時使用安心旅遊補助及振興三倍券，加贈該展覽門票等多項贈品。

(中時 )