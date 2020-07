想要挑選新筆電?微軟(Microsoft)今(7)日宣佈Surface Book 3正式推出,為企業以及個人用戶帶來更為升級的Surface體驗。

趁宣布推出Surface Book 3之際,台灣微軟總經理孫基康表示,由於疫情影響,全球都更加發現working anywhere的需求。在台灣,則是讓企業看見加速數位轉型的需求,必須要在降低對工作環境的依賴性的前提下,維持足夠的資安防護,並可讓同事之間又能夠同工協作,維持企業團隊的高效。針對種種企業的需求,微軟的Surface設備是完整整合智慧雲與智慧端的設備,更能為使用者賦能(empower user)。

Surface Book 3。(黃慧雯攝)

Surface Book 3

Surface Book 3搭載四核心第十代Intel Core i7處理器、搭配Intel Wi-Fi 6(Gig+)技術,提供快速無線連接的功能。圖形效能上則是搭載NVIDIA Quadro RTX 3000、NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti和NVIDIA GeForce GTX1650三種圖形顯示卡,可運行繁重軟體,無論是進行程式瀏覽、影片與影像處理,文書、創意類任務都能夠輕鬆完成工作。

Surface Book 3 搭載的NVIDIA Quadra RTX系列圖形處理器,具備Turingj繪圖進階繪圖功能,擁有光線追蹤定位爛演算的高效、超大記憶體容量(最高32GB),以及多個8K顯示器輸出和進階功能,可支援即時擬真渲染技術、人工智慧擴增工作流程、VR環境以及更多內容,專門是為了加速多項專業工作流程所打造。

Surface Book 3 採用分離式的設計,更搭載獨立顯示卡,最高可以搭載32GB RAM與1TB SSD,與Instant On和升級的待機狀態。選配的Surface Dock 2可以隨時為Surface Book 3充電、傳送檔案、跟投影到外接螢幕,維持更高的生產力。具備17小時待機電力。

Surface Pro X(左)、Surface Go 2。(黃慧雯攝)

除了發表Surface Book 3上市資訊,微軟也連帶展出了Surface Pro X、Surface Go 2兩款產品。Surface Pro X則是Surface 家族中唯一搭載ARM處理器架構處理器的款式,在13吋螢幕中可實現高效的圖型處理能力、續航力以及快速充電的特性;更有SIM卡插槽,沒有Wi-Fi網路的位置能使用行動網路上網。Surface Pro X還可搭配Surface Slim Pen,巧妙置放在搭配的外接鍵盤中以無線方式充電。機身具備搭配兩個多功能USB-C連接埠,可連接顯示器、擴充基座或是為配件充電。然而Surface Pro X由於處理器的緣故,僅支援32位元應用程式,擴充使用上幅度或也需要納入選購考量。

想要尋找輕薄設計的行動筆電,Surface Go 2則是不錯的新選擇。10.5吋PixelSense顯示器具備220 ppi解析度,僅1.2磅重,搭載英特爾第八代Core M處理器,擁有10小時的待機續航力。支援Dolby Audio揚聲器,以及增強的雙遠場錄音室麥克風。此外,Surface Go 2也可搭配Surface Pen在whiteboards上書寫,標註文件、繪製圖表或是解數學算式等類操作都能流暢使用。整體來說,Surface Go 2對需要進行視訊會議、或遠距教學的用戶來說,都是一款具有高性價比的產品,且體積輕巧又便於攜帶。

Surface Book 3 商務版13.5吋版建議售價NT$55088,15吋則是建議售價NT$78088。Suface Pro X商務版建議售價NT$36088,Surface Go 2則是建議售價NT$16788,有興趣的企業用戶以及消費者可洽經銷商以及零售通路來了解。

(科技)