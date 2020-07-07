衛福部疾管署7日公布國內已有9例日本腦炎確診，其中2例在桃園，皆為50多歲女性，分別為桃園區及中壢區，同樣於1日出現發燒症狀，2日立即前往就醫並住院治療，2例目前仍持續住院中。衛生局提醒民眾，現為日本腦炎流行季節，避免黃昏及黎明時段前往水稻田、豬圈等高風險環境。

衛生局7日派員前往2案活動地點進行高風險環境調查及住民衛教工作，發現住家附近都有水稻田高風險環境，初步研判個案應於住家附近遭受感染，因活動地點未重疊，初步研判為2起散發個案，對此衛生局已在個案住宅附近懸掛誘蚊燈，誘捕病媒蚊。

衛生局王文彥局長表示，日本腦炎是由三斑家蚊及環紋家蚊叮咬而傳播，患者感染後大多無明顯症狀，僅少數可能出現頭痛、發燒或腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、腦神經功能損傷等，最有效的預防方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗。

衛生局提醒，目前為日本腦炎流行季節，民眾近期儘量避免於黃昏與黎明時段前往水稻田、豬圈、鴿舍等高風險環境活動，若須前往高風險環境則應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

(中時 )