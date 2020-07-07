智伸科技7日公布，自結6月合併營收回升至5.50億元，雖比5月大幅成長26.07％，但較去年同期微減7.87％。智伸科表示，隨著歐美客戶拉貨力道回溫，有望整體營運於第二季落底回升，第三季出貨可望逐步回溫，營運審慎樂觀，期待今年下半年營運優於上半年。

智伸科這幾年加重汽車傳動系統暨安全系統零組件佔營收比重，攀升至七成以上。這波新冠肺炎疫情導致歐美汽車廠第二季相繼停工，智伸科營運也受波及，只能靠電子及醫療器材零件支撐營收。今日公布6月合併營收回升5.5億元，月增幅26.07％，年減7.87％；第二季合併營收14.64億元，季增幅達49.12％；上半年合併營收30.28億元，年減17.96％。

智伸科表示，全球各品牌車廠3月下旬陸續停工，防堵新冠肺炎疫情蔓延，期間超過百座工廠停擺，如今中國大陸新車銷售市場逐步走出陰霾，今年4、5、6月新車銷量已連續3個月年增率正成長，歐美也已解除封鎖，主要汽車零組件客戶陸續復工且拉高產能稼動率，以滿足汽車廠需求，帶動智伸科汽車關鍵零組件產品出貨暢旺，台灣旭申產能利用率逐漸恢復疫情發生之前的水準，是智伸科6月整體營收比5月大幅成長26.07％的主要原因。

智伸科表示，智伸科觀察後疫情時代，拉高消費者對於環保節能的意識，各國環保法規及電動車補助力道逐步加強，推進汽車產業皆朝向環保節能、電動化、智能化發展趨勢明確，尤其歐洲地區發展電動車的腳步快速，光德國政府的億後經濟刺激政策，總計1,300億歐元，除補貼與減稅外，也擴大電動車充電基礎建設及電池生產上，有助於智伸科集團良好的業務開拓。

智伸科指出，智伸科汽車零組件產品已涵蓋包括引擎動力、安全、傳動、馬達、轉向系統等，由於安全、傳動、馬達、轉向系統等仍皆為電動車關鍵系統之一，智伸科將持續與主要客戶密切開發新技術應用之高附加價值的利基型產品，同時發揮兩岸生產基地、業務團隊、研發生產技術之綜效，全力搶占全球電動車的市占率。

智伸科表示，智伸科對於第三季營運，維持審慎樂觀看法。仍期待今年汽車事業部在良好的訂單能見度下，創造集團整體營運保持穩健的成長表現，尤其在歐美市場解封後，智伸科業務團隊與主要客戶已積極協調後續訂單出貨的時程，加上醫療、電子等相關產品也受惠其市場成長趨勢，帶動客戶的備貨力道增溫，有助於智伸科整體營運交出下半年優於上半年的成績單。此外，智伸科持續優化製程與產品結構、提升產能調配的彈性，以精進智伸科毛利率與獲利表現。

(工商 )