受惠集塵灰、污染土壤處理費價格調高，加上鋅價也出現反彈，電弧爐集塵灰處理大廠鋼聯(6841)6月營收1.35億元，月增率59.02%，年增率12.97%；鋼聯指出，營運已恢復成長，第二季營運可望由虧轉盈。

因受到新冠疫情衝擊，今年氧化鋅價格下跌，一度跌至1800美元的低點，導致鋼聯首季出現掛牌以來首次虧損，每股虧0.04元。

鋼聯指出，目前鋅價已由谷底攀升，預期歐美各國陸續解封後，需求還會再增加，另外，4月起倍數調高集塵灰、污染土壤等代處理費用，營運已漸漸恢復正常的腳步。

為讓營運多角化、增加營收獲利，鋼聯已規劃評估納入其他國內難處理的廢棄物，更計劃進行相關綠能，建置陸域風力發電機，待今年下半年完成相關程序後進行規劃。

其中，鋼聯已提出環評變更申請增加其他廢棄物來源以充份利用剩餘產能，其中包括清除再利用國內多處棄置場所集塵灰來源，鋼聯指出，完成變更後預計於第4季將有機會擴增其他廢棄物料源。

另外，鋼聯指出，100%持股的子公司台鋼，年底可望完成第4、5座蒸壓釜擴充產線至5條拉高處理量能。此外，兩座再生粒料專用預拌混凝土廠，也預計今年下半年正式啟用。

多方向努力下，鋼聯預期，下半年營運表現一定會比上半年好。

(工商 )