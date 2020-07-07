曾沛慈今（7）日擔任伊甸基金會的公益大使，她受新冠肺炎疫情影響近3個月零收入，還有一個月收入是負數，因為有妝髮費用支出，她開玩笑說自己忍不住流了兩滴淚，不過她也表示很久沒有好好休息，這段時間除了向親友學習理財，也跟家人去爬山修身養性。

她被爆搶了好友曾之喬的代言，她喊冤：「沒有！喬喬都有來按我讚！」接著自爆自己代言的保養品，現在代言人是Sandy，意指自己也有代言被Sandy取代，她笑說：「我覺得她取代的很好，就好東西大家用啊！」並說明每一季產品訴求不同，所以有不同的代言人，兩人不會care，而Sandy看到這個新聞一定會覺得「為什麼提到我」。

記者會上，曾沛慈也分享，自己有個遠房親戚是身心障礙者，小時候每次見面，對方都會不斷呼喚她好多次，她不知道怎麼回應所以有時候會躲著對方，現在回想起來覺得那樣不太好。「像這次參與伊甸基金會的議題影片拍攝，其中也有邀請真正的身障者，他有主動表示想和我拍照，我本來還會想說『他真的認識我嗎?』，但其實面對面的交流就知道，他們和我們沒有不同，到後來就和朋友一樣，會很自然的搭他肩膀一起玩，就像拍攝主視覺時和身障代表薇蓁有接觸，就會發現，雖然每個人能力不太一樣，但大家都是人，有機會彼此了解。

曾沛慈今出席伊甸基金會活動。（伊甸基金會提供）

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