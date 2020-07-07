今（7）日上午10時許，高雄一名林姓女子（64歲）駕駛白色BMW行經楠梓區德惠路由南往北路段時，疑似先擦撞右前方王男（30歲）駕駛的白色自小客車左後側，接著肇事逃逸，還加速闖紅燈，再衝撞另輛綠燈直行的計程車，然後向右側偏移，撞翻停在路邊停車格的18輛機車。詳細的肇事原因仍在調查。

警方事後根據被害人提供行車紀錄器畫面發現，林女疑似從左側車道要右轉，先擦撞王男座車，但沒有停下來，又直接加速往前開，甚至還闖紅燈，接著撞上左方綠燈前行的計程車，休旅車偏移車道後，林女再撞上停車格的機車，由於撞擊力道猛烈，現場相當凌亂。

BMW就像保齡球般的連環撞，撞翻停車格18輛機車，共造成20輛汽機車全毀。圖／翻攝畫面

警方調查，林女這一撞造成2輛轎車和18輛機車幾乎全毀，所幸停車格區無人受到波及，而計程車駕駛及車上2位外籍移工乘客受傷，送往國軍高雄總醫院左營分院診治無大礙。林女及計程車駕駛酒測值為零，確認無酒駕情事，而詳細的事發原因，仍有待調查釐清。

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(中時電子報)