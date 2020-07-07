LED晶片龍頭晶電(2448)6月營收10.22億元，月增約1.33%，年減16.37%；第2季營收約31.41億元，季減約7.26%，營運虧損壓力仍大；上半年營收65.29億元，較2019年同期減少16.09%。

晶電於日前股東常會後表示，展望今年，受到肺炎疫情衝擊，第2季需求疲弱，預計第3季仍不明朗，全年營運轉盈挑戰很高；但目前客戶訂單並沒有遞延，依然按著照原定時程進行。

受到疫情重創全球消費需求及供應鏈，晶電第2季營收低迷。展望下半年，儘管國際疫情仍嚴峻，但業界對於下半年電子業旺季效應仍偏正向看法。

晶電今年第一季營收33.88億元，毛利率連續三季為負數，本業連續6季虧損，單季稅後虧損14.9億元、每股虧損1.38元。

但隨著新世代顯示技術Mini LED成為背光或顯示屏的解決方案，電競筆電、電競螢幕、高階電視開始導入Mini LED背光技術，蘋果也預計將在下一代iPad、Macbook採用Mini LED背光方案，並由晶電供貨。

因應Mini LED訂單量產在即，晶電今年將有60億元左右資本支出，其中50多億元用於Mini LED相關產線設備，預計第4季底到明年第1季會陸續完成兩批Mini LED製程產能。

此外，晶電與隆達6月18日宣布將共同成立投資控股公司，由兩家公司各推代表共組董事會，未來將由新公司分別100%持有晶電與隆達，完成換股之後，晶電與隆達將下市。

晶電專注在上游磊晶、晶粒領域，整合之後，未來晶電將成為隆達重要的策略供應商。隆達營運集中在下游封裝及模組部分，未來資源集中可以獲得晶電更多供應。

(時報資訊)