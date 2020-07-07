網家(8044)旗下PChome 24h購物表示，現代消費者追求快速便利的購物體驗，透過行動裝置不僅能滿足隨時隨地下單的需求，更可即時查詢消費資訊及明細，因此帶動行動端的使用比重逐年攀升，今年上半年行動端已占全站流量逾60％，且活躍行動端用戶更達近百萬。看好行動購物成趨勢，PChome 24h購物今年持續優化行動端服務，積極打造以用戶為核心的購物環境，其中包含全面優化顧客中心，規劃一鍵登入功能，讓消費者可省去繁瑣登入流程，同時將介面服務圖像化，透過一目瞭然的使用設計，讓用戶更能快速選取功能服務。

PChome 24h購物指出，今年上半年站上持續升級行動端體驗、優化智能推薦系統，藉由精準的選品和個人化推薦，鎖定消費者喜好，有效推升行動端的下單率及用戶黏著度，帶動上半年行動端業績及訂單量皆有年增近30％的亮眼表現，且以25～44歲年輕族群占多數。

此外，PChome 24h購物亦發現，在行動端的使用體驗中，以「推播通知」、「追蹤商品」、「加購商品」三大功能，最受消費者青睞。其中，「推播通知」讓用戶可於第一時間接收最新商品及優惠資訊，促使透過行動端下單搶購限量及話題新品的比例相對提升。「追蹤商品」功能也相當受用戶喜愛，消費者多運用此功能，下單規格性商品及待採買的品項，以省去查找搜尋的繁瑣流程，使該功能成為消費者不可或缺的購物幫手。另外，站上也觀察到行動端的「加購商品」比例高於全站，整體提袋率更是全站的2倍，行動端透過豐富的限定加購商品，吸引消費者的目光，成功推動加購慾望。

PChome 24h購物也運用AI大數據洞悉消費者需求，於首頁入口設立「品牌旗艦館」專區，消費者可即時選購優惠利多的商品，並且新增「P編開箱」專區，結合社群開箱的分享功能，以生活化的方式深入介紹商品，提供最實用齊全的商品資訊。

(時報資訊)