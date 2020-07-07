臻鼎-KY(4958)6月合併營收86.07億元，較上月增加約6.32%，儘管下半年產業變數不少，臻鼎-KY因產品多元且客戶多為國際一線大廠，下半年業績看好，臻鼎-KY預估，今年業績仍是逐季成長，第4季是全年業績高峰，下半年業績會比上半年及去年同期好，為因應客戶新產品需求，臻鼎-KY今年資本支出亦上修至200億元。

客戶新產品陸續上市，以及大陸廠區生產順利，臻鼎-KY自結6月合併營收為86.07億元，月增6.32%，年成長3.32%，累計第2季合併營收為264.9億元，年成長14.85%，為歷年同期新高，累計1到6月合併營收約440.03億元，較去年同期增加3.55%。

隨著蘋果等客戶新機在下半年齊發，臻鼎-KY下半年旺季還是很旺，臻鼎-KY預估，今年營運仍將逐季成長，第4季是全年業績高峰，下半年業績會比上半年及去年同期好，今年業績可望比去年好。

由於客戶新產品進度符合預期，為因應客戶需求，臻鼎-KY持續擴大投資，淮安、秦皇島及深圳的深圳廠及二廠的軟硬板產線都要擴產，其中淮安廠除軟板產線外，亦將擴增Mini LED、車用與伺服器等硬板產線，深圳二廠也將擴產HDI及IC載板等；至於後段組裝為主的印度廠也將於今年第4季量產，臻鼎-KY預估，今年資本支出將超越去年的160億元，上看200億元。

(時報資訊)