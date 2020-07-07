主計總處今（7）日發布物價調查結果，6月消費者物價（CPI）較上年同月跌0.76％，連續第五個月下滑，但跌幅縮小，顯示國內仍無通縮疑慮。

綜合統計處專門委員邱淑純表示，依目前趨勢看來，7月CPI仍會下跌，但跌幅會繼續收歛，雖然CPI持續下跌近兩季，在技術上已符合通縮定義，但只要國內經濟能穩定成長，就不需擔心物價下跌。

今年2～6月CPI年增率依序-0.21％、-0.03％、-0.97％、-1.21％、-0.76％，6月跌幅為近三個月最小。

(工商 )