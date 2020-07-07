無人機管理新制3月底上路，民航局飛航標準組組長林俊良7日表示，至今已有超過3萬架無人機完成註冊，並已發出逾2千張操作證。除了圖資持續更新，相關制度也將調整，10月起，無人機註冊將收取每架50元費用，報考操作證需由普通級開始，不可越級報考專業級。

根據民航局統計，至6月底止，已經完成註冊的無人機有33,723架，其中，法人5,110架、自然人28,613架；發出操作證2,019張，其中學習操作證212張、普通操作證491張、專業操作證1,316張；已經通過能力審查的法人有206個，包括67個政府機關、8所學校、5個協會與126家公司，例如電視台、廣告公司、電影公司等。

而玩家最關心的考試場地與圖資部分，林俊良表示，無人機開放空域的圖資，已經於6月19日完成最新版更新，由於新制剛上路，初期將每三個月更新一次圖資，等玩家與公部門都適應相關規範後，會改為每半年調整一次。而在各方共同努力下，目前全台有7個學科考場、10個術科考場。

民航局表示，新制上路初期，為了鼓勵大家「合法的飛、安全的飛」，無人機註冊並未收取任何費用，並允許越級考照。但依「遙控無人機管理規則」規定，半年後需開始收費，因此10月起相關機制將有調整。

民航局指出，10月起，無人機註冊將收取每架50元費用，有效期限2年，2年期滿前，需重新註冊。目前已經完成註冊的無人機，也需於2年期滿前重新註冊。

考照機制部分，目前允許民眾直接報考專業級，但林俊良說，10月起，民眾報考操作證，必須先報考普通級，通過考試、擁有普通操作證滿一個月，才可報考專業級，不再允許越級報考。此外，為讓考場更有效率的運用，報考操作證的民眾，僅能報考一場，等考試結束後，才可報考第二場，不能同時報考2場，此一機制已於7月起實施。

(工商 )