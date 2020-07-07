林予晞參加2020 V.M. 薇薇安邁爾攝影展（吳松翰攝）

電視劇《我們與惡的距離》播出後大獲好評，除了引發社會議題討論，更抱回金鐘獎6獎項。日前包括賈靜雯、溫昇豪、吳慷仁、林予晞、曾沛慈等人聚會，令粉絲期待是否要籌拍第二季。林予晞7日出席「薇薇安・邁爾攝影展」開展記者會，她透露《與惡》編劇呂時媛的確有這意思，目前在田野調查，籌劃新的劇本，也是討論議題的作品，是否要以《與惡》第二季或改名推出，詳細還要再問編劇。

林予晞透露，當天聚會「比2」的原因，除了是慶祝《與惡》殺青兩週年，《與惡》另外推出的劇本書深受粉絲喜愛，有參與其中的演員赴約參加聚會，而難得大家齊聚一堂，聚會期間非常開心，且時媛姐兩天前才邀約，她笑說「可能因為疫情，大家剛好都有空，大家平常很難彼此搭配時間，可以一次見到大家感覺很好。」不過林予晞透露，不確定新戲是否原班人馬演出，但大家都很期待。

林予晞7日出席「薇薇安・邁爾攝影展」開展記者會。（吳松翰攝）

私下熱愛攝影的林予晞，回憶在美國德州讀大學時愛上攝影。她說當時人生地不熟也沒什麼朋友，透過攝影紀錄生活，會街拍路上風景、車子，但不會去偷拍別人，「我覺得要尊重別人，希望拍攝當下互相要有信任感」。

林予晞9月將舉辦個人攝影展，她透露前陣子「報復性消費」，砸了3萬元購買攝影器材，還在自己的房間架暗房，「把房間貼的很黑，不見天日那種」，被問到室友鄭宜農有何反應？林予晞笑說「大家應該都習慣我這麼瘋吧」。而這回展出的作品除了底片也會有數位照片，她認為即使數位片幅，也拍得出動人作品。過去曾出過攝影集的她，也希望有機會再出第2本。

除了出席開展活動，林予晞也將擔任「城市漂流攝影比賽」評審。林予晞透露，有次路過電影院，恰巧看到邁爾的紀錄片，得知她熱愛攝影，但擔任保母孤老一生，自己和邁爾都是女性攝影師，看展時自己很感動，還差點哭出來。林予晞希望，女性在各類技術層面能展露頭角，也希望未來能開女性攝影私塾，帶領更多女性加入攝影行列。她透露本週五會南下高雄駁二藝術特區，教學簡單沖片示範。

「薇薇安・邁爾攝影展」7日舉行開展記者會，主持人黃子佼（右）和林予晞（左）開心欣賞作品。（吳松翰攝）

林予晞私下熱愛攝影。（吳松翰攝）

(中時 )