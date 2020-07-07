蝦毀，租豪宅種大麻？台中市政府警察局刑事警察大隊偵一隊於日前查獲一宗販賣大麻案後，循線溯源發現兩名嫌犯在桃園租豪宅種植大麻，經向法院聲請搜索票獲准，一舉將兩名種毒的自耕農毒犯，並查扣大麻活株15株，以及市值達20萬的乾燥大麻花成品18.62克等證物。

台中市刑大指出，涉案的21歲古姓及35歲的鄺姓男子一年前以每月兩萬元租金租下桃園一處價值上千萬的豪宅，利用豪宅門禁森嚴，在屋內以「水耕法」在室內種植大麻、製造乾燥大麻花成品，更大膽成立「開心農場」販售給不特定人士以謀取暴利。

專案小組也發現嫌疑人為種植大麻，還費心製作溫控、培養土、二氧化氮、室內日照等設備一應俱全，具有相當專業之製毒技術，該案查獲大麻成品、半成品連同種植設備，市值不斐。

台中市政府警察局刑事警察大隊偵一隊在偵訊後也將全案移請桃園地檢署偵辦。台中市政府警察局強調值暑假之際，自109年7月1日起執行「青春專案」，針對青少年毒品犯罪加強打擊力道，並結合各項宣導及犯罪預防措施，全面建構「孩子開心、家長安心」之安全無虞成長環境。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時電子報)