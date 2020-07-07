台中85歲柯姓老翁近1年來因腰痛、長期心情不佳，日前他發現右大腿長了一片紅疹水泡，原以為是過敏導致，就醫才知竟是帶狀皰疹；醫師指出，帶狀皰疹好發於50歲以上、免疫功能較弱的民眾，近來門診有多起求診案例，呼籲民眾注意。

柯姓老翁告訴醫師，近1年來因腰部容易疼痛，再加上新冠肺炎疫情影響，幾乎沒有出門走動，連帶也出現食慾不振、心情不佳情況，日前突然發現右腿長出一串串水泡，本來以為是過敏、想貼人工皮自行治療，經家人要求到醫院就診，才知是帶狀皰疹。

柯姓老翁經接受抗病毒特效藥治療，目前恢復良好。亞大醫院指出，最近還有名65歲張姓男子右側臉頰莫名紅腫疼痛，且痛感擴大到耳朵，有天起床時甚至發現右眼無法閉上、宛如中風，趕忙就醫，才知是帶狀皰疹侵犯第7、8對腦神經。

此外，50歲蔡姓女子左側頭痛近1周，一開始就醫檢查沒查出原因，直到左額頭長出紅疹水泡，才確診為三叉神經長帶狀皰疹，甚至引發結膜發炎、視力模糊。亞大醫院副院長暨過敏免疫風濕科主任蔡肇基指出，許多人幼年時得過水痘，體內潛伏的「水痘帶狀皰疹病毒」不會被消滅，一旦免疫力變差，就會活化並擴散。

蔡肇基強調，帶狀皰疹發作初期身體或皮膚會出現成串的紅疹水泡且異常疼痛，約3天後進入潰瘍階段，若長在臉上恐引發視力或聽力受損等後遺症，早期確診病治療有助縮短病程。

(中時 )